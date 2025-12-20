Pensioni | tregua fragile nel governo La manovra è di nuovo nel caos Si lavora a un maxiemendamento

Bufera sulla manovra. Tanto che in serata il governo presenta un nuovo emendamento in commissione e il via libera slitta ancora a data da destinarsi. Intanto, però, la parziale tregua dà respiro alle votazioni che procedono per tutta la giornata. Vengono approvate così, una serie di novità che vanno da quella 'bandiera' sull'oro di Bankitalia all'allentamento della stretta sugli affitti brevi ma anche l'iperammortamento L'articolo proviene da Firenze Post.

Riforma Pensioni e Manovra 2026: al via la discussione in Senato - La riforma delle pensioni è ancora al centro del dibattito politico in relazione alla Manovra 2026; non sono infatti mancati gli emendamenti al testo del disegno di legge né le richieste bipartisan ... pmi.it

Manovra 2026, cosa cambia per le pensioni: dalle minime ad aumento età dal 2027. Le novità - L'aumento di un mese a partire dal 2027 e di due a partire dal 2028 significa che nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese e in pensione anticipata con 42 anni e 11 mesi di ... tg24.sky.it

