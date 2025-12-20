pensioni il bluff del governo peggiora la vita dei lavoratori

Da papa a comparsa il passo è stato breve. Lo ha fatto in tre giorni il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che esce politicamente infragilito dalla roulette sulle pensioni che ha . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Leggi anche: La protesta dei lavoratori Ikea: "Sciopero il 5 dicembre dopo il premio bluff"

Leggi anche: L'ultimo bluff di Pamela Genini per salvarsi la vita: «Glovo?». L'arrivo dei soccorsi, la bugia e il tragico epilogo

Voucher da 1500 euro alle paritarie piovono tagli alla scuola pubblica.

Manovra: Fratoianni, 'su pensioni destra peggiora legge Fornero, si scusino' - "Questo era Matteo Salvini pochi giorni prima delle elezioni: ‘Qual'è l'impegno della Lega? iltempo.it

Riforma pensioni 2025/ Landini contro il Governo: ha peggiorato la Legge Fornero (ultime notizie 9 ottobre) - Maurizio Landini ha tenuto una conferenza stampa per presentare le proposte della Cgil per la manovra finanziaria. ilsussidiario.net

Manovra 2026, cosa cambia per le pensioni: dalle minime ad aumento età dal 2027. Le novità - L'aumento di un mese a partire dal 2027 e di due a partire dal 2028 significa che nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese e in pensione anticipata con 42 anni e 11 mesi di ... tg24.sky.it

Manovra, il governo stralcia le norme sulle pensioni. Passa l’emendamento sull’oro di Bankitalia: «Appartiene al popolo»- - facebook.com facebook