Pensioni 2026 quando arrivano ogni mese | calendario novità e conguagli

L’ Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti delle pensioni per il 2026, confermando l’impostazione consolidata. In linea generale, l’assegno pensionistico viene erogato il primo giorno bancabile del mese. A gennaio 2026 c’è l’unica eccezione, dal momento che l’accredito avviene il secondo giorno bancabile. Il calendario delle pensioni Inps tiene conto delle festività, dei giorni non operativi e delle differenze operative tra Poste Italiane e banche. Pagamento pensione gennaio 2026. Per quanto riguarda il pagamento della pensione, come da prassi il mese di gennaio rappresenta l’eccezione più rilevante rispetto alla regola del primo giorno bancabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

