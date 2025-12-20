Pensione di dicembre | chi riceve il bonus da 155 euro e la quattordicesima? Chiarimenti INPS

L'erogazione della pensione di dicembre porta con sé alcune integrazioni economiche previste dalla normativa vigente. L'INPS ha comunicato di aver concluso le operazioni relative sia all'importo aggiuntivo annuale – pari a 154,94 euro – sia al pagamento della quattordicesima per chi ha maturato i requisiti nel secondo semestre dell'anno. Si tratta di misure che interessano complessivamente centinaia di migliaia di pensionati e che vengono riconosciute sulla base di criteri reddituali e anagrafici ben definiti. Secondo quanto comunicato dall'Istituto, oltre 400 mila pensionati hanno ricevuto l'importo aggiuntivo, mentre circa 149 mila hanno ottenuto la quattordicesima con la mensilità di dicembre.

