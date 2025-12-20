Pensionato 83enne bloccato e rapinato | in due gli hanno portato via il portafogli con 150 euro

Sorpreso alle spalle e bloccato all'improvviso, mani che gli frugano fra le tasche e portafoglio arraffato e portato via in maniera fulminea. Rapinato pensionato agrigentino di 83 anni. È accaduto in Salita Damareta, ad Agrigento. All'anziano i due balordi non hanno fatto male, ma inevitabilmente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

