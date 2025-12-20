Pellegrino | Portabandiera a Milano Cortina 2026 per chiudere in bellezza poi la laurea

Federico Pellegrino, atleta di alto livello, ha deciso di concludere la sua carriera sportiva come portabandiera a Milano Cortina 2026, un momento che desidera vivere con significato e gratitudine. Dopo questa esperienza, intende dedicarsi al percorso accademico, ottenendo la laurea e affrontando con determinazione le nuove sfide. Pellegrino ha trovato ispirazione nelle letture dei romanzi storici di Valerio Massimo Manfredi, che hanno contribuito a plasmare il suo approccio alla vita e alle sue amb

(Adnkronos) – Federico Pellegrino ha forgiato il suo approccio alla vita con le letture dei romanzi storici di Valerio Massimo Manfredi. Il fuoriclasse azzurro dello sci di fondo si avvicina all'ultimo ballo della carriera, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con la consapevolezza di chi sa di aver dato tutto al proprio sport: "Cerco sempre, leggendo le avventure dei protagonisti, di immedesimarmi nei loro ruoli" racconta in esclusiva all'Adnkronos. "Da Ulisse ad Alessandro Magno, parliamo di personaggi trasversali della storia, che possono essere d'ispirazione per tutti nei vari momenti della vita.

