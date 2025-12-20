Pedullà su Bologna Inter | La solita barzelletta arbitrale
Nel suo ultimo video YouTube, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà analizza la bruciante eliminazione della Beneamata contro il Bologna. La sfida di Riyadh, decisa ai rigori dopo l'1-1 dei regolamentari, ha visto gli uomini di Cristian Chivu, l'ex carismatico difensore ora alla guida dei milanesi, soccombere per le imprecisioni dal dischetto. I meneghini salutano così il trofeo tra i rimpianti. BARZELLETTA ARBITRALE – «L'Inter va a casa dopo una partita di buon livello, un tempo a testa a mio modesto avviso ma dei rigori tirati in modo inguardabile.
