Pedro pre Lazio Cremonese | Dobbiamo risalire la china Affrontare Vardy penso che…

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Pedro in vista della gara tra la Lazio e la Cremonese. La situazione attuale In vista della prossima giornata di Serie A, Pedro ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul momento della Lazio e sugli obiettivi stagionali, puntando l’attenzione sul recente successo ottenuto a Parma e sulla necessità di dare continuità ai risultati. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pedro pre lazio cremonese dobbiamo risalire la china affrontare vardy penso che8230

© Calcionews24.com - Pedro pre Lazio Cremonese: «Dobbiamo risalire la china. Affrontare Vardy penso che…»

Leggi anche: Vandeputte su Cremonese Juve: «Peccato per la sconfitta. Penso che dobbiamo proseguire si questa cosa»

Leggi anche: Cremonese, tutto su Vardy: "Senza paura con la Lazio"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pedro verso una maglia da titolare, Zerbin farà da mezzala: le probabili di Lazio-Cremonese; Lazio-Cremonese: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Lazio - Cremonese, le probabili formazioni: Sarri in emergenza.

pedro pre lazio cremoneseLazio-Cremonese, Pedro: "Ho voglia di incidere. Dovremo stare attenti. Su Vardy..." - Ho l'opportunità di essere partire dal primo minuto, sarà difficile e dobbiamo fare una grande prestazione se vogliamo portare a casa il risultato. laziopress.it

pedro pre lazio cremoneseLazio, Pedro a LSC: "Mi godo ogni momento, il ritiro è molto vicino" - Queste le sue parole sulla partita e sul futuro: " È molto importante, dobbiamo dare continuità alla v ... lalaziosiamonoi.it

pedro pre lazio cremoneseLazio, Pedro: "Vardy gran finalizzatore. Dobbiamo dare seguito al risultato di Parma" - L'attaccante spagnolo della Lazio, Pedro, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre- tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.