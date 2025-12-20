Pediatria | doni dai Lions e musica dal vivo
Mentre fervono i preparativi per l’edizione 2025 di ‘Natale in ospedale’, l’ormai classico concerto che vede coinvolti artisti e musicisti locali e si terrà domani alle 18 – ricavato in beneficenza, ad ‘Africa nel cuore’ - il nosocomio sassolese è stato protagonista anche ieri di una bella iniziativa. Rinnovando il loro impegno a favore della struttura di via Ruini, infatti, i Lions Club di Sassuolo hanno consegnato ai piccoli ospiti del reparto Pediatria. Un momento di festa, l’ennesimo di questo ventesimo anno di attività dell’ospedale, confermandone il ruolo di preminenza nel tessuto sociale cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
