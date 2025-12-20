Pattinando sotto le stelle al Pattinodromo lo show con i vicecampioni del mondo Josè Inglese e Angelica Polli

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettacolo artistico a rotelle al pattinodromo dei Colli domani domenica 21 dicembre: alle 19.30 in pista c'è lo spettacolo “Pattinando sotto le stelle”, manifestazione organizzata dalla asd Golden Skate di Pescara. A esibirsi sarà la squadra Campione regionale Abruzzo 2025. Ad annunciarlo sono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

pattinando sotto le stelle al pattinodromo lo show con i vicecampioni del mondo jos232 inglese e angelica polli

© Ilpescara.it - “Pattinando sotto le stelle”, al Pattinodromo lo show con i vicecampioni del mondo Josè Inglese e Angelica Polli

Leggi anche: BALLANDO CON LE STELLE: LO SHOW DI MILLY CARLUCCI È GIUNTO AL GIRO DI BOA

Leggi anche: Perché Barbara D'Urso non fa lo «show» a Ballando con le Stelle 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

pattinando sotto stelle pattinodromo“Pattinando sotto le stelle”, al Pattinodromo lo show con i vicecampioni del mondo Josè Inglese e Angelica Polli - 30 nella struttura dei Colli con un grande spettacolo artistico che vedrà protagonista la squadra Campione regionale Abruzzo 2025, ma anche le stelle di quest ... ilpescara.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.