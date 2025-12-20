?Vanno in archivio senza troppe sorprese i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico, competizione appena conclusa sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo. Quasi tutti i risultati visti nel corto sono stati infatti confermati, con i big che si sono ben distinti nelle varie specialità. Con io titolo già in tasca, Daniel Grassl ha avuto la meglio anche nel libero, nonostante una performance con alcuni passaggi a vuoto, assolutamente normali considerato contesto e periodo dell’anno. Il talento altoatesino si è quindi accontentato di 174.57 ( 87.33, 87.24) per 282.74. Bella risposta poi da parte di Matteo Rizzo, al posto d’onore con 164. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Guignard-Fabbri brilllano agli Italiani, trionfo per Conti-Macii

Leggi anche: Pattinaggio artistico, Grassl e Conti-Macii incantano nello short agli Italiani! Gutmann avanti tra le donne

Leggi anche: Conti-Macii e prova a squadre le carte da medaglia dell’Italia a Milano Cortina 2026? Al momento Guignard-Fabbri inseguono

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Figura, Campionati Italiani Bergamo: Grassl, Gutmann, Conti/Macii e Guignard/Fabbri comandano a metà competizione; Campionati Italiani pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming; Figura, a Bergamo lo spettacolo dei Campionati Italiani; Pattinaggio artistico: quante sfide agli Italiani 2025! I big cercano continuità in un contesto competitivo.

Pattinaggio artistico: Guignard-Fabbri brilllano agli Italiani, trionfo per Conti-Macii - ?Vanno in archivio senza troppe sorprese i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico, competizione appena conclusa sul ghiaccio dell'IceLab Arena ... oasport.it

Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri trionfano alla Golden Spin, noni Tali-Lafornara - Marco Fabbri hanno vinto con ampio margine la Golden Spin 2025 di Zagabria, competizione internazionale di pattinaggio di figura in ... oasport.it