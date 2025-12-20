Patronato San Vincenzo riapre la Casa centrale | Una storia che continua - Foto
Il Patronato San Vincenzo riapre la Casa centrale, offrendo nuovamente spazi rinnovati dedicati all’accoglienza di chi necessita di assistenza. Questa riapertura segna un momento importante nella storia dell’associazione, che si appresta a celebrare il centenario di attività. Un’occasione per rafforzare il suo impegno nel servizio alla comunità e continuare a sostenere chi si rivolge a loro. Patronato San Vincenzo, riapre la Casa centrale: «Una storia che continua» - Foto.
L’INAUGURAZIONE. L’accoglienza di chi ha bisogno negli spazi rinnovati del Patronato San Vincenzo. L’opera di don Bepo pronta a celebrare i 100 anni di vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
