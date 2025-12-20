Pasto offerto in trattoria per i più bisognosi

Contrastare la povertà alimentare è l’obiettivo alla base del nuovo progetto sperimentale ‘ Un Pasto in Comune ’ lanciato dal Comune di Ozzano, e nato all’interno delle politiche di Welfare, per consentire alle persone seguite dai servizi sociali dell’ente di essere incluse nella realtà territoriale a 360 gradi offrendogli pasti nelle attività commerciali del territorio. Un’iniziativa possibile grazie allo stimolo della trattoria Da Carlo Aps, da sempre sensibile sui temi dell’ inclusione e dello spreco alimentare, tanto da porli all’attenzione dell’amministrazione per capire come trasformarli in risorse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

