Il turismo sull’Appennino emiliano-romagnolo funziona. Da gennaio a ottobre, dicono i dati Istat, le presenze hanno fatto segnare un +12,8% rispetto al 2024, con un +14,78% i turisti italiani e +7,2% di stranieri. Crescite registrate, sottolinea la Regione, sia sul settore alberghiero che extralberghiero, su cui quest’anno ha inciso anche la rilevazione del CIN, il codice per tutte le strutture ricettive che fanno affitti brevi. E ora si spera nella neve per la stagione invernale: si tratta di "luoghi che meritano di essere vissuti e valorizzati di più da noi emiliano-romagnoli, e anche per questo ho scelto di passare le vacanze natalizie al Corno alle Scale con la mia famiglia", fa sapere il presidente della Regione, Michele de Pascale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Passerò il Natale al Corno con la famiglia"

