Quattro palcoscenici, quattro sere, un’unica domanda che continua a bruciare: cosa resta delle parole di Pier Paolo Pasolini? A riportarle in scena è la compagnia Virus Teatrali, con un progetto curato da Giovanni Meola, che tra il 23 e il 29 dicembre distribuirà letture e interpreti in un omaggio pensato per il pubblico di oggi. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Pasolini in viaggio: quattro serate di letture corsare tra Napoli e provincia

