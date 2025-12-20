Inter News 24 Il centrocampista croato Mario Pasalic rimarrà fuori per lutto nella sfida dell’Atalanta contro il Genoa. Possibile che possa tornare a disposizione con l’Inter?. L’Atalanta si stringe attorno a Mario Pasalic, il duttile centrocampista croato noto per i suoi inserimenti offensivi e la grande intelligenza tattica. Il giocatore ha recentemente subito la perdita del padre Ivan e, come annunciato dal tecnico Raffaele Palladino, l’allenatore campano che sta portando un calcio propositivo a Bergamo, non sarà tra i convocati per la trasferta contro il Genoa. QUI LE ULTIME DI MERCATO SULL’INTER Palladino ha sottolineato il forte legame umano all’interno del gruppo, raccontando del viaggio in Croazia compiuto insieme a una delegazione societaria e all’amministratore delegato Luca Percassi per portare conforto al calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pasalic fuori per lutto contro il Genoa. Possibile ritorno con l’Inter?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

