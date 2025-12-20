Pasalic fuori per lutto contro il Genoa Possibile ritorno con l’Inter?
Inter News 24 Il centrocampista croato Mario Pasalic rimarrà fuori per lutto nella sfida dell’Atalanta contro il Genoa. Possibile che possa tornare a disposizione con l’Inter?. L’Atalanta si stringe attorno a Mario Pasalic, il duttile centrocampista croato noto per i suoi inserimenti offensivi e la grande intelligenza tattica. Il giocatore ha recentemente subito la perdita del padre Ivan e, come annunciato dal tecnico Raffaele Palladino, l’allenatore campano che sta portando un calcio propositivo a Bergamo, non sarà tra i convocati per la trasferta contro il Genoa. QUI LE ULTIME DI MERCATO SULL’INTER Palladino ha sottolineato il forte legame umano all’interno del gruppo, raccontando del viaggio in Croazia compiuto insieme a una delegazione societaria e all’amministratore delegato Luca Percassi per portare conforto al calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com
