Pari ad Avellino Inzaghi amaro | Dovevamo portarla a casa adesso chiudiamo bene l' anno col Padova

Al termine del pareggio per 2-2 ad Avellino, Pippo Inzaghi si mostra deluso per non aver conquistato i tre punti. L’allenatore del Palermo aveva sperato in una vittoria che avrebbe consolidato il cammino della squadra, ma nel finale, con l’espulsione di Diakitè, i biancoverdi sono riusciti a pareggiare. È un momento di riflessione in vista dell’ultima partita dell’anno. Parliamo di quanto accaduto e delle prospettive future.

È amareggiato, inevitabilmente, Pippo Inzaghi al termine del pareggio per 2-2 ottenuto ad Avellino: l'allenatore del Palermo aveva accarezzato il poker di successi ma nel finale, complice soprattutto il rosso a Diakitè, la squadra ha subito il gol di Palumbo che ha riportato in parità la gara.

Il Palermo butta via il poker di vittorie nel finale: con l'Avellino finisce 2-2 - La squadra di Inzaghi era riuscita a ribaltare lo svantaggio del primo tempo, arrivato grazie ad una zampata di Biasci. today.it

Un pari che lascia l'amaro in bocca al Palermo che era riuscito a ribaltare il vantaggio inziale dell'Avellino LE PAGELLE https://www.palermolive.it/avellino-palermo-le-pagelle-ranocchia-si-sblocca-pohja-solito-cecchino-diakite-flop #avellinopalermo #SerieB - facebook.com facebook

78’: #CTZAVE 1-0 Avellino che trova il pari, ma l'arbitro annulla per un precedente fallo. #AvantiAquile x.com

