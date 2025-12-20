pareggio natalizio per il padova contro la sampdoria termina 1 1

Appuntamento con la vittoria rimandato. A Coda risponde Fusi e tra Padova e Sampdoria termina 1-1, con un punto a testa utile per entrambe. Di sicuro più alla squadra di Andreoletti, in serie positiva da quattro gare con questo pari e ancora una volta caparbi nel rimettere in piedi una sfida che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

