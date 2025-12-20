Pareggio natalizio per il Padova contro la Sampdoria termina 1-1
Appuntamento con la vittoria rimandato. A Coda risponde Fusi e tra Padova e Sampdoria termina 1-1, con un punto a testa utile per entrambe. Di sicuro più alla squadra di Andreoletti, in serie positiva da quattro gare con questo pari e ancora una volta caparbi nel rimettere in piedi una sfida che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Sampdoria, pronta un’atmosfera infuocata contro il Padova: stadio verso il tutto esaurito per la sfida odierna
Leggi anche: Padova, cuore infinito! Varas impatta al 92' e con il Cesena termina 1-1
Andreoletti festeggia: “Padova, un punto bellissimo contro un Cesena con tanta qualità” VIDEO - Sorridente e disteso per il pareggio agguantato all’ultimo l’allenatore del Padova Matteo Andreoletti. corriereromagna.it
Padova-Cesena 1-1: Adamo illude i romagnoli, Crisetig pareggia nel recupero - Cesena di Lunedì 8 dicembre 2025: Adamo porta avanti i bianconeri alla mezz'ora della ripresa, Crisetig firma il pari al 93’ ... calciomagazine.net
Padova, Andreoletti: "Paghiamo le assenze, meritavamo il punto" - Ecco le dichiarazioni, riportate da Trivenetogol, di mister Matteo Andreoletti dopo la sfida persa di misura dal suo Padova contro il Mantova: "Era una partita da pareggio. tuttomercatoweb.com
BATTIPAGLIESE - PUTEOLANA Battipagliese–Puteolana, vale la finale: semifinale d’andata di Coppa Italia d’Eccellenza Non c’è tempo per rimuginare sul pareggio di Casal di Principe. Il calendario pre-natalizio è fitto di impegni e la Puteolana è già chiamat - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.