Paratici si avvicina di molto alla Fiorentina è la risposta della società al rischio retrocessione

Fabio Paratici torna in Italia. Secondo Di Marzio, il dirigente sportivo potrebbe presto accasarsi alla Fiorentina, che così risponderebbe al rischio della retrocessione in Serie B rimodulando il proprio organigramma societario. Attualmente l’ex Juve è ancora in forze al Tottenham dopo aver scontato la lunga squalifica. Paratici, contatti positivi con la Fiorentina a rischio retrocessione (Di Marzio). Si legge così sul portale Gianlucadimarzio.com: “La Fiorentina si avvicina a Fabio Paratici. I viola e il direttore sportivo hanno avuto contatti positivi. Il dirigente è disponibile a tornare in Italia alle giuste condizioni e la Fiorentina è fiduciosa di incassare l’ok definitivo del ds. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

