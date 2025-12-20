Paratici Fiorentina contatti positivi tra la società viola e l’ex dirigente della Juventus Ecco cosa sta succedendo | il contratto ed il ruolo nel club
Paratici Fiorentina, contatti positivi per il ruolo di Head of Football. Il dirigente ex Juventus pronto a firmare un contratto quinquennale. La Fiorentina è a un passo dal definire quello che potrebbe essere il colpo dirigenziale più importante della gestione di Rocco Commisso. Secondo quanto riferito dai principali esperti di mercato, tra cui Gianluca Di Marzio e i canali di Sky Sport i contatti tra il club viola e Fabio Paratici sono stati estremamente positivi. La trattativa è ormai entrata nella sua fase finale e le prossime ore saranno decisive per l’ok definitivo. Il club toscano ha messo sul piatto una proposta molto ambiziosa: un contratto di cinque anni con la carica di Head of Football, affidando all’ex manager di Juventus e Tottenham la totale responsabilità dell’area tecnica e delle strategie di mercato per il rilancio del club nel 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
