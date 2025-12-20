Paratici alla Fiorentina è l'uomo scelto dalla dirigenza per la rinascita | contatti avviati c'è l'offerta
La Fiorentina valuta un profondo riassetto dirigenziale: nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti con Fabio Paratici, attesa una risposta a breve. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La trattativa tra la Fiorentina e Paratici è avanzata. Il club viola sta spingendo per convincere l’attuale dirigente del Tottenham ad accettare la proposta quinquennale. Contatti costanti e situazione pronta ad una svolta a stretto giro. x.com
