Paradisi privati, oasi e tesori . Le offerte esclusive di MSC.

Non solo Mediterraneo. Gli appassionati di crociere a lungo raggio possono approfittare dell’itinerario invernale negli Emirati Arabi Uniti di MSC Euribia: un viaggio di otto giorni che tocca alcune delle destinazioni più affascinanti del Golfo: Dubai, Doha, Bahrein, Abu Dhabi e Sir Bani Yas Island, con possibilità di imbarco da Dubai, Abu Dhabi e Doha. Un viaggio che unisce grattacieli futuristici, tradizioni millenarie, oasi naturali e luoghi simbolo del lusso mediorientale. La crociera parte dalla metropoli che ha trasformato l’immaginazione in realtà: dal Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo, alla Dubai Frame, fino al Dubai Mall, uno dei centri commerciali più grandi del pianeta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

