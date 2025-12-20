Paperonly il tradizionale mercatino in via Ascenzi per il weekend natalizio

Paperonly, il tradizionale mercatino in via Ascenzi dedicato al collezionismo cartaceo, si svolgerà in una nuova location per questo weekend natalizio. Un’occasione per scoprire e scambiare riviste, fumetti e materiali rari, in un ambiente tranquillo e accogliente. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati e collezionisti, che potranno trovare pezzi unici e interessanti. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali.

Cambia location per questo weekend il mercatino “Paperonly”: il tradizionale appuntamento dedicato al collezionismo cartaceo. In via eccezionale sarà possibile visitare gli stand in via Ascenzi.Disponibili libri antichi, fumetti, cartoline, stampe, manifesti e rarità di ogni tipo. Il mercatino è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

