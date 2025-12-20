Papa Leone XIV è arrivato in Piazza San Pietro, in Vaticano, per la sua ultima udienza giubilare. In piedi sulla papamobile, il pontefice ha salutato la folla in attesa e ha benedetto i bambini. Il 2025 è stato l’anno giubilare in Vaticano, un evento che si verifica ogni 25 anni. Il tema è stato “Pellegrini della speranza”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV, l'arrivo a San Pietro per l'ultima udienza giubilare

