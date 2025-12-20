Papa Leone XIV convoca il suo primo concistoro

Papa Leone XIV ha annunciato il suo primo concistoro straordinario, programmato per il 7 e l’8 gennaio 2026. L'evento rappresenta un momento importante per il suo pontificato, durante il quale saranno discussi temi di rilevanza per la Chiesa. La convocazione si inserisce nel contesto delle attività pastorali e amministrative di Papa Leone XIV.

Papa Leone XIV ha convocato il primo concistoro straordinario del suo pontificato, che si terrà il 7 e l'8 gennaio 2026. L'ha confermato la Sala Stampa della Santa Sede, aggiungendo che l'incontro con i cardinali sarà caratterizzato da momenti di comunione e fraternità, nonché da tempi dedicati alla riflessione, alla condivisione ed alla preghiera. Tali momenti, si legge nel comunicato, «saranno orientati a favorire un discernimento comune e a offrire sostegno e consiglio al Santo Padre nell'esercizio della sua alta e gravosa responsabilità nel governo della Chiesa universale». Il concistoro intende rafforzare la comunione tra il vescovo di Roma e i cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla sollecitudine per il bene della Chiesa.

