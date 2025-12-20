Il Giubileo è finito, ma non la fiamma che ha accesso. E’ il messaggio semplice, forte, chiaro che Papa Leone XIV affida a una Piazza San Pietro gremita di pellegrini nell’ultima udienza giubilare del sabato. Un addio sì, ma anche un rilancio: “Rimarremo pellegrini di speranza”, dice il Pontefice, mentre l’Anno Santo dedicato alla speranza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV chiude il Giubileo e denuncia le ingiustizie: “Ricchezza della terra nelle mani di pochissimi”

