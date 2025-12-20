Papa Leone studia tedesco su Duolingo di notte | l’account identificato dagli utenti Il fratello conferma le abitudini notturne del Pontefice
Il Santo Padre Papa Leone XIV utilizza la piattaforma Duolingo per studiare il tedesco durante le ore notturne. La notizia è stata diffusa da La Repubblica, che ha ricostruito come alcuni utenti della piattaforma abbiano identificato il Pontefice attraverso il suo account personale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Prevost sui social di notte a studiare tedesco online: “Succede quando è insonne”; Don Georg: “A Francesco ho chiesto scusa, da Leone ottima impressione, vorrei Benedetto beato”.
Il Pontefice, secondo quanto riportato, avrebbe scelto di esercitarsi sul tedesco, lingua che lo interesserebbe approfondire per motivi pastorali e culturali - Come Papa Leone, successore di Papa Francesco, utilizzi Duolingo per studiare tedesco nelle ore notturne, come confermato dal fratello John Prevost. ilfattoquotidiano.it
Il Papa sui social di notte a studiare tedesco online - "Può capitare che quando non riesce a prendere sonno nel cuore della notte il Romano Pontefice si metta a studiare una nuova lingua straniera sul popolare social network Duolingo". ansa.it
