(Adnkronos) – Robert Prevost sta imparando il tedesco utilizzando la piattaforma Duolingo. A darne notizia è La Repubblica, che racconta come Papa Leone utilizzi il suo account personale e sia stato identificato da alcuni utenti, che avevano notato come un certo Robert si collegasse da Roma intorno alle 3 di notte, avendo poi il Pontefice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Papa Leone studia tedesco su Duolingo di notte: l’account identificato dagli utenti. Il fratello conferma le abitudini notturne del Pontefice

Leggi anche: Papa Leone nottambulo su Duolingo: l’insonnia diventa una lezione di tedesco

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Prevost sui social di notte a studiare tedesco online: “Succede quando è insonne”; A Papa Leone disegni, poesie e canzoni di donne recluse in Germania; Un “promemoria” per Papa Leone XIV; Agenda 2026 del Papa Leone XIV: eventi chiave in Vaticano, viaggi e celebrazioni.

Papa Leone sta studiando tedesco su Duolingo e gli utenti lo riconoscono: «Si collega alle 3 di notte» - Robert Prevost sta imparando il tedesco utilizzando la piattaforma Duolingo. msn.com

“Santo padre, sono le tre del mattino cosa sta facendo?”, Papa Leone quando è “insonne” studia il tedesco - Come Papa Leone, successore di Papa Francesco, utilizzi Duolingo per studiare tedesco nelle ore notturne, come confermato dal fratello John Prevost. ilfattoquotidiano.it