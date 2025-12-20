Papa Leone decisione straordinaria | la notizia è di adesso!

La Santa Sede ha ufficializzato la convocazione del primo Concistoro straordinario del pontificato di Papa Leone, segnando un passaggio significativo nella fase iniziale del suo ministero. L’appuntamento è fissato per i giorni 7 e 8 gennaio e vedrà riuniti a Roma i cardinali provenienti da ogni parte del mondo, chiamati a condividere due giornate intense di confronto, ascolto e preghiera. Un momento atteso, che assume un valore simbolico e operativo, volto a definire lo stile e le priorità del nuovo pontificato. L’incontro, come precisato dalla Santa Sede, sarà scandito da sessioni comuni e da spazi riservati alla riflessione personale e collegiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

7 GENNAIO: I CARDINALI DELLA FALSA CHIESA A RACCOLTA!

