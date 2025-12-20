Paolo Bonolis svela perché non ha mai rifatto Sanremo E sulla Bruganelli | Le cose accadono

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti di sempre, Paolo Bonolis è certamente quello che si definisce un “gigante” dei programmi televisivi. Dopo la finale di sabato 6 dicembre di Tu Sì Que Vales, dove ha preso il posto di Gerry Scotti, è tempo di guardare al futuro: Sanremo non rimane nei suoi piani, nonostante molti lo vorrebbero dopo il Festival del 2026 di Carlo Conti, che dovrebbe essere l’ultimo per il conduttore. Paolo Bonolis, i suoi piani in tv. Gerry Scotti è stato a lungo uno dei volti di Tu Sì Que Vales, il programma Mediaset prodotto da Fascino: al posto di Scotti, impegnato con La Ruota della Fortuna, che ha riscosso un successo clamoroso, abbiamo visto tra i giudici proprio Paolo Bonolis, che ha accettato volentieri il posto, come ha svelato nel corso di un’intervista a Fanpage. 🔗 Leggi su Dilei.it

paolo bonolis svela perch233 non ha mai rifatto sanremo e sulla bruganelli le cose accadono

© Dilei.it - Paolo Bonolis svela perché non ha mai rifatto Sanremo. E sulla Bruganelli: “Le cose accadono”

Leggi anche: Sonia Bruganelli in lacrime svela ciò che non aveva mai detto prima: l’aborto e il perché della separazione da Bonolis

Leggi anche: Sonia Bruganelli in lacrime svela ciò che non aveva mai detto prima: l’aborto e il perché della separazione da Bonolis

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.