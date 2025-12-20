Paola Egonu si scatena a Chieri e Milano vince il big match Piva in doppia cifra

Nella quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, Milano si impone con un netto 3-0 su Chieri, consolidando la sua posizione in classifica. Paola Egonu si è fatta notare sul campo, mentre Piva ha contribuito con un’ottima prestazione in doppia cifra. La partita ha evidenziato la solidità della squadra milanese e il momento positivo delle atlete.

Milano ha travolto Chieri con un perentorio 3-0 (25-17; 25-15; 25-15) nel big match della quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Si preannunciava un confronto particolarmente combattuto ed equilibrato, invece le meneghine hanno preso il largo fin dalle battute iniziali dei tre set e si sono imposte con parziali schiaccianti di fronte al proprio pubblico dell'Allianz Cloud. Il confronto tra la quarta e la quinta forza del torneo si è risolto in favore delle ragazze di coach Stefano Lavarini, che hanno così operato il sorpasso ai danni delle piemontesi e si sono inserite in quarta posizione, con gli stessi 34 punti di Scandicci (attesa stasera da Perugia) e a una lunghezza di distacco da Novara (a parità di incontri disputati).

