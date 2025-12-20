È stata inaugurata tra lacrime, silenzi e una commozione palpabile la panchina rossa dedicata a Emanuela Massicci. A svelarla sono stati i suoi figli, i primi a farsi avanti in un momento carico di significato, deponendo sulla panchina anche un cuore di fiori in memoria della loro mamma. Un gesto semplice ma potentissimo, che ha toccato profondamente tutti i presenti. Alla cerimonia hanno partecipato i genitori di Emanuela, Lodovico e Luciana, il fratello, le cugine e l’intero paese. Nessuno ha voluto mancare. Ripaberarda si è stretta ancora una volta attorno alla famiglia, dimostrando che il dolore per quanto accaduto è tutt’altro che svanito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Panchina rossa inaugurata tra le lacrime

Leggi anche: Panchina rossa inaugurata a Prignano: "L’amore non è violenza"

Leggi anche: Giornate internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, inaugurata la panchina rossa davanti alla Questura di Bologna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Panchina rossa inaugurata tra le lacrime; “Ciao Marti: centinaia di persone a Sant'Ermete per l'ultimo saluto a Martina Gnoli.

Panchina rossa inaugurata nella sede della Cgil Calabria - Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne il Coordinamento donne Cgil Calabria ha inaugurato nella sede regionale del sindacato a Catanzaro una panchina rossa in ... ansa.it

La CGIL Calabria contro la violenza sulle donne: inaugurata la panchina rossa - Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne il Coordinamento Donne Cgil Calabria ha inaugurato presso la sede regionale del sindacato a Catanzaro una panchina rossa in ... rainews.it

Una Panchina Rossa a Castignano in ricordo di Emanuela Massicci. La donna fu uccisa un anno fa dal marito, ora sotto processo #ANSA x.com

https://veratv.it/articoli/id-68576/un-anno-dal-femminicidio-di-emanuela-massicci--oggi-l-inaugurazione-della-panchina-rossa - facebook.com facebook