Palmeri su Bologna Inter | Bonny presuntuoso Chivu ha sbagliato questo
Inter News 24 Il giornalista Tancredi Palmeri ha analizzato la sconfitta di ieri dell’Inter in Supercoppa italiana. Per lui Bonny è stato presuntuoso, mentre Chivu ha commesso questo errore. Tancredi Palmeri ha parlato così di Bologna Inter nel suo editoriale di Sportitalia.com. LA PARTITA – « Per logica di cronaca, partiamo dall’Inter: cosa gli vuoi rimproverare nella gestione della partita e nell’approccio. L’Inter possiede campo e gioco per 75 minuti, non sovrasta sul piano delle occasioni – 8 a 6 – ma fa tutto quello che deve, magari mancando solo nel riempire la tre quarti per finalizzare di più. 🔗 Leggi su Internews24.com
