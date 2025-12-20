Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas Codyeco sfida Porto Viro al PalaParenti Petrella | Diamo un segnale forte e prendiamoci i punti

Torna in campo oggi la Emma Villas Codyeco Lupi Siena che al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno alle 17 (diretta DAZN) attende Porto Viro per riscattare tre ko consecutivi contro Macerata, Ravenna e Lagonegro. Due gli ex dell’incontro, entrambi in forza a Porto Viro. L’opposto Giulio Pinali ha vestito la maglia di Siena durante la stagione 2223 in Superlega mentre nello stesso anno il libero emiliano Davide Morgese ha difeso i colori di Santa Croce. La classifica, in questo momento, vede Porto Viro in dodicesima posizione a nove punti come Taranto. I toscani invece occupano la nona piazza a tredici punti, appena fuori dalla zona playoff (Catania, la prima squadra in zona playoff, è attualmente a quattordici punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

