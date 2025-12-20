Pallanuoto Trieste e Plebiscito Padova sconfitte in Euro Cup

Nell'ultimo appuntamento dell'anno in Euro Cup di pallanuoto femminile, Trieste e Plebiscito Padova hanno entrambe subito delle sconfitte. Le partite si sono concluse con risultati sfavorevoli per le squadre italiane, che ora si preparano a riprendere il cammino nel nuovo anno. Le sfide di questa fase rappresentano un momento di riflessione e di impegno per le future prestazioni.

Doppia sconfitta per le due squadre italiane impegnate in quest'ultimo appuntamento dell'anno solare nell' Euro Cup di pallanuoto femminile. In scena oggi gli incontri per il Day 4 della fase a gironi. Il Plebiscito Padova se l'è giocata alla pari con a Barcellona con le spagnole dello Zodiac CNAB uscendo battute per 13-11, subendo soprattutto un parziale pesante nel primo quarto. Da segnalare le quattro reti messe a segno da Bovo. Le parole di coach Posterivo: "Partita altalenante. Da un lato siamo state brave a riprenderla dopo un brutto inizio, abbiamo giocato allo stesso livello di una squadra sicuramente più esperta della nostra.

