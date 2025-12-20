La pallamano italiana prosegue con il suo normale corso, e la Serie A1 2025/26 si avvia alla sua conclusione del 2025. Con la recente vittoria nel recupero della 12ª giornata, Erice si è confermata in testa alla classifica, dimostrando continuità e solidità nel corso della stagione. La squadra si prepara ora a affrontare le sfide del nuovo anno con l’obiettivo di mantenere il primato. Pallamano, Serie A1: Erice chiude il 2025 in vetta alla classifica

La vittoria nel recupero della 12ma giornata permette ad Erice di chiudere l’anno solare in vetta alla classifica della Serie A1 202526. Le ‘Arpie’ hanno vinto come da copione il duello contro Nuoro 32-15 (p.t. 16-8), le siciliane svettano in solitaria con due punti di margine nei confronti di Jomi Salerno e Brixen Südtirol. La sfida in Sardegna conclude i duelli per quest’anno, restano in ogni caso da recuperare i match dell’11ma giornata del girone andata tra Leno – Germancar Nuoro (3 gennaio) e Cassano Magnago – Padova (6 gennaio). Ricordiamo inoltre che la classifica del girone di andata definisce le qualificate alle Finals di Coppa Italia in programma dal 26 febbraio al 1° marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Erice chiude il 2025 in vetta alla classifica

Leggi anche: Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen e raggiunge Erice in vetta alla classifica

Leggi anche: Pallamano, Serie A1: Erice in vetta da sola. Cassano Magnago ferma Salerno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Serie A1; Serie A1: Erice vince il recupero a Nuoro ed è sola in vetta; Pallamano: in Serie A1 donne Erice sbanca anche il campo del Nuoro e chiude il 2025 in vetta e in solitario; Serie A1: vittorie per Erice, Brixen e Mezzocorona nei recuperi.

Pallamano, Serie A1: Erice chiude il 2025 in vetta alla classifica - La vittoria nel recupero della 12ma giornata permette ad Erice di chiudere l'anno solare in vetta alla classifica della Serie A1 2025/26. oasport.it