pallamano la macagi a merano una partita da non sbagliare

Nella seconda giornata del girone di ritorno, la Macagi Cingoli alle 19 di oggi sarà impegnata a Merano contro l’Alperia Black Devils. "Per la Macagi – evidenzia l’allenatore Antonj Laera (foto) – vincere significherebbe mantenere, incrementandolo, un vantaggio rassicurante rispetto alla zona playout. Vogliamo garantirci prima possibile la salvezza. Per l’Alperia, la gara è fondamentale in chiave di ripresa: al momento è penultima con 5 punti, mentre noi ci troviamo a quota 14". Insidiosa, l’Alperia, ma non proprio irresistibile. "Certo, guardando la classifica – spiega Làera – l’avversaria sembrerebbe abbordabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
