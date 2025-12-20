Palladino avverte l’Atalanta | Contro il Genoa serve continuità è la gara più importante

Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha sottolineato l’importanza di mantenere continuità contro il Genoa, considerandola la partita più rilevante del momento. Dopo il confronto con l’Inter, il tecnico ha espresso apprezzamenti per i rossoblù e ha aperto alla possibilità di impiegare Zalewski come trequartista. La sfida rappresenta un’occasione chiave per la squadra nerazzurra.

Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa presentando quello che considera un passaggio chiave del percorso dell' Atalanta. Parole chiare, cariche di responsabilità, con l'attenzione puntata sulla necessità di dare continuità ai risultati e alle prestazioni. «Per me è la partita più importante da quando sono qui – ha spiegato Palladino –. A noi serve continuità contro una squadra in salute, che ha fatto molto bene contro l' Inter.

