PALINSESTI 28 DICEMBRE 2025-3 GENNAIO 2026 | FILM E SHOW DI CAPODANNO RAI MEDIASET E ALTRI GRUPPI
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026. Rai1 D: Se Fossi Te new (12) L: Se Fossi Te 1ªTv (22) M: Purché Finisca Bene: La Voce di Cupido 1ªTv M: L’Anno Che Verrà (20:50, Liorni ) G: Biancaneve (1937) + Biancaneve (2012) V: Purché Finisca Bene: Seduci e Scappa 1ªTv S: Festival del Circo di Montecarlo Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Ennio Doris: C’è Ancora Domani M: M: Capodanno in Musica (21:30, Panicucci ) G: V: Io Sono Farah 1ªTv S: Variazioni a pagina 2! Variazioni a pagina 2! Rai2 D: Il Principe di Roma L: Il Collegio new M: La Casa dei Fantasmi M: Lilli e il Vagabondo G: V: S: FBI: International + S. 🔗 Leggi su Bubinoblog
