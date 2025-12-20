Palermo porta la moglie in ospedale e cade da una rampa | attende nove ore per una visita e muore per emorragia
La famiglia presenta un esposto: "Il tratto dove è avvenuto l'incidente era in condizioni non ottimali e non c'era adeguata segnaletica di pericolo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Porta la moglie in ospedale, inciampa e attende 9 ore per una visita: Giovanni muore a Palermo
Leggi anche: Accompagna la moglie in ospedale per una visita, inciampa e aspetta circa 9 ore per una visita: Giovanni Guddo muore a 64 anni
Muore per emorragia cerebrale dopo caduta a Villa Sofia, ritardi nella visita neurochirurgica: aperta inchi....
Porta la moglie in ospedale, inciampa e attende 9 ore per una visita: Giovanni muore a Palermo - Giovanni Guddo, 64 anni, è morto a seguito di una caduta al padiglione B di Villa Sofia a Palermo. fanpage.it
Porta la moglie in ospedale a Palermo, ma muore lui dopo una caduta - Nel percorrere la rampa esterna del padiglione B del "Villa Sofia" avrebbe perso l’equilibrio cadendo violentemente a terra. msn.com
Porta la moglie in ospedale, ma muore lui dopo una caduta - La Procura indaga per accertare eventuali ritardi o responsabilità sanitarie. zoom24.it
6 anni di attività, 6 anni insieme Da sei anni la Farmacia Porta Palermo è al vostro fianco con professionalità, ascolto e attenzione alla salute e al benessere di ogni persona. In questo percorso siete stati la nostra forza e la nostra motivazione quotidiana. L - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.