"Secondo me, l’unica soluzione vera è abbattere quell’edificio ". La sentenza, che suona come definitiva, è dell’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani, in risposta a una domanda della consigliera comunale Elisa Massa (Pd). L’oggetto di discussione è un immobile che sorge in viale dell’Appennino tra i civici 21 e 25 (foto), vicino a Porta Ravaldino e al centro storico: una casa abbandonata e fatiscente che almeno da 20 anni crea problemi ad abitanti e negozianti, che spesso hanno esposto le loro proteste anche sul Carlino. Tegole e cornicioni cadute, impalcature decennali a difesa dei pedoni, puntelli laterali per impedirne il crollo e, infine, l’ordinanza di questa estate che ha interdetto il passaggio di bici e pedoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Palazzo pericolante, intesa o esproprio per poi abbatterlo"

