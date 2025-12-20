Pagelle Salernitana-Foggia 2-1 11 volte di corto muso | Capomaggio e Achik decisivi De Boer delude

La curva sud ricorda i 4 giovani tifosi del Foggia scomparsi. All’ Arechi va in scena un sabato pre natalizio carico di emozioni, dentro e fuori dal campo. Prima del calcio d’inizio lo stadio si stringe in un silenzio surreale per ricordare i tifosi rossoneri tragicamente scomparsi in un terribile incidente stradale e Carlo Ricchetti, scomparso di recente e che ha vestito la maglia di entrambe le squadre. La Curva Sud Siberiano espone uno striscione che va oltre i colori: il calcio si ferma, il rispetto resta. Poi si gioca. E la Salernitana, in piena emergenza di uomini (assenti Inglese, Liguori, Varone, Coppolaro, Cabianca e Frascatore), conferma ancora una volta il suo marchio di fabbrica: vittoria di misura, sofferta, sporca ma pesantissima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

