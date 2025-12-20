Pagelle Juventus Torino Under 17 | Paonessa si riscatta Corigliano indispensabile miglior Marchisio della stagione- VOTI

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Torino Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la decima giornata di campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Torino Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la decima giornata del campionato 202526 Rostagno 7 – Grande occasione per lui, si conferma ben più di un'alternativa. Nulla può sul vantaggio granata, nel resto dà la sicurezza richiesta. Mosca 8 – Sostituisce Rigo infortunato, non fa rimpiangere il collega e sfodera una gara onesta, sull'out di destra non si passa. Serve un cioccolatino da scartare per il gol del pari di Paonessa.

