PAGELLE E TABELLINO JUVE-ROMA 2-1 | Openda arma vincente Yildiz trascinatore flop Dybala

Ecco le pagelle e il tabellino di Juventus-Roma 2-1, analizzati dagli inviati di Calciomercato.it. La sfida ha visto Openda come protagonista decisivo, Yildiz in evidenza e Dybala in ombra. Di seguito i dettagli delle prestazioni e dei risultati.

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Roma 2-1 a cura degli inviati di Calciomercato.it: Spalletti batte Gasperini con Openda arma letale, Yildiz trascinatore e Dybala stecca – Calciomercato.it (Ansa Foto) JUVENTUS TOP Openda 8: è l'uomo che stressa la difesa giallorossa, allungandola per tutta la partita. Segna anche il raddoppio, ma il gol nella sua prestazione è solo una delle tante cose buone. Mossa vincente di Spalletti.. FLOP Di Gregorio 5.5: una sua imprecisione, con la complicità dei compagni di squadra che hanno perso palla in ripartenza, mette a rischio il risultato.

