Pagelle discesa Val d’Isere 2025 | Sofia Goggia rischia troppo per essere la più veloce? Impressiona la solidità di Vonn
PAGELLE DISCESA VAL D’ISERE 2025. Sabato 20 dicembre Cornelia Huetter, 9: l’avvio di stagione non era stato brillante. A St. Moritz non era mai finita nelle top5 nelle tre gare disputate. Oggi ha messo subito le cose a posto con una vittoria importante, la decima in carriera in Coppa del Mondo (equamente spartite tra discesa e superG). Senza Brignone e Gut-Behrami, potrà togliersi tante soddisfazioni. Kira Weidle-Winkelmann, 8: già in prova si era rivelata molto veloce, in gara non ha sbagliato praticamente nulla, sfruttando le grandi doti da scivolatrice. Settimo podio per la tedesca, che non ha ancora mai vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Vonn ed Aicher
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia deve reagire allo strapotere di Vonn. I n. di pettorale
Pagelle discesa Val Gardena 2025: Odermatt farà tripletta? Riscatto Von Allmen, grande Italia - PAGELLE DISCESA LIBERA VAL GARDENA 2025 Marco Odermatt 9: lo svizzero concede il bis dopo il successo della scorsa stagione. oasport.it
Piccoli al limite dell'imbarazzante, disastro Nicolussi, encefalogramma piatto con Vanoli. Le nostre pagelle di Losanna-Fiorentina - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.