Pagelle discesa Val d’Isere 2025 | Sofia Goggia rischia troppo per essere la più veloce? Impressiona la solidità di Vonn

PAGELLE DISCESA VAL D’ISERE 2025. Sabato 20 dicembre Cornelia Huetter, 9: l’avvio di stagione non era stato brillante. A St. Moritz non era mai finita nelle top5 nelle tre gare disputate. Oggi ha messo subito le cose a posto con una vittoria importante, la decima in carriera in Coppa del Mondo (equamente spartite tra discesa e superG). Senza Brignone e Gut-Behrami, potrà togliersi tante soddisfazioni. Kira Weidle-Winkelmann, 8: già in prova si era rivelata molto veloce, in gara non ha sbagliato praticamente nulla, sfruttando le grandi doti da scivolatrice. Settimo podio per la tedesca, che non ha ancora mai vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

