Pagazzano Natale al Castello tra mito e leggenda | svelata la vera storia del drago Tarantasio

Pagazzano. Domenica 21 dicembre, il Castello Visconteo farà da cornice a un evento che unisce folklore e letteratura. Alle 17.30, nell’ambito della rassegna “ Natale in Castello “, verrà presentato ufficialmente il libro “ La vera storia del drago Tarantasio “, scritto e illustrato da Miriam Corsi per Zephyro Edizioni. L’iniziativa, promossa dal Gruppo della Civiltà Contadina Aps, punta a riscoprire la figura di Tarantasio, la creatura mitologica che, secondo la tradizione, popolava le acque del Lago Gerundo. Il volume della scrittrice pagazzanese reinterpreta questa favola classica offrendo una nuova chiave di lettura per grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

