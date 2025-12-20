Padova-Sampdoria 1-1 pagelle | cambi sbagliati Çuni Cherubini e Benedetti bocciati

La Sampdoria pareggia 1-1 a Padova e, a conti fatti, si può parlare di due punti persi. Perché i blucerchiati nel primo tempo hanno dominato la gara, passando in vantaggio con Coda al 19' su assist di Depaoli, sprecando però le occasioni per il raddoppio. L'attaccante blucerchiato sfiora la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

