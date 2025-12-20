Padova-Sampdoria 1-1 pagelle | cambi sbagliati Çuni Cherubini e Benedetti bocciati
La Sampdoria pareggia 1-1 a Padova e, a conti fatti, si può parlare di due punti persi. Perché i blucerchiati nel primo tempo hanno dominato la gara, passando in vantaggio con Coda al 19' su assist di Depaoli, sprecando però le occasioni per il raddoppio. L'attaccante blucerchiato sfiora la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Padova-Sampdoria 1-1, pagelle: Fusi risponde a Coda, si rivede il vero Papu Gomez, segnali di vita dei doriani - Sampdoria, sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie B: l'esito dello scontro salvezza dello stadio Euganeo. sport.virgilio.it
Padova-Sampdoria 1-1: diretta live e risultato finale - Sampdoria di Sabato 20 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
Padova - Sampdoria parziale 0-1 18° Contropiede ospite, CODA supera Faedo in dribbling e conclude in diagonale, palla sotto il sette e vantaggio della Samp x.com
