Otto ragazzini rapinati in poche ore dalle baby gang | arrestato un 19enne
L’ALLARME. Due raid venerdì mattina alla stazione Teb, uno giovedì in via Bianzana: vittime studenti minacciati con spray urticante e derubati di soldi e scarpe. «Gli autori vestiti come maranza». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Terrore al Vomero, tre rapine in poche ore: arrestato baby criminale: ha 16 anni
Violenze e rapine in Valtrompia, gang di ragazzini sgominata: 8 misure cautelari, 17 perquisizioni https://bsnews.it/2025/12/15/violenze-e-rapine-in-valtrompia-gang-di-ragazzini-sgominata-8-misure-cautelari-17-perquisizioni/ - facebook.com facebook
