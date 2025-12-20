Otto donne morte di parto in ospedali fatiscenti mentre nascono stadi sempre più grandi | il calcio che spacca il Marocco
Il 27 e il 28 settembre 2025 il Marocco viene scosso da manifestazioni di protesta, le più partecipate dai tempi della Primavera Araba del periodo 2011-2012: Rabat, Casablanca e Marrakech sono i centri della rivolta. Il 29, la gente scende in piazza anche ad Agadir e qui il dissenso acquista un forte valore simbolico: otto donne sono infatti morte di parto in un ospedale pubblico nelle settimane precedenti, mettendo a nudo i gravi problemi del servizio sanitario nazionale. Una delle novità, rispetto alla Primavera Araba, è rappresentata da uno dei temi della protesta: vengono contestate al governo di Rabat le spese enormi sostenute per la costruzione e la ristrutturazione degli stadi, in vista della Coppa d’Africa 2025 e del mondiale 2030, in cui il Marocco sarà uno dei paesi organizzatori, insieme a Spagna e Portogallo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Il Marocco ora chiede più ospedali e meno stadi
Leggi anche: "Ci sono gli stadi, ma gli ospedali?": il Marocco e la rivolta intorno al pallone
Progetto La morte perinatale: gestiti già 10 casi in due mesi e mezzo.
La morte della giovane madre dopo il parto: in corso accertamenti per trovare la causa - A seguito del decesso della donna, poche ore dopo il parto, è stata disposta l'autopsia per chiarire che cosa ha scatenato la crisi respiratoria risultata poi fatale. notizie.it
Inchiesta su morte donna dopo parto - La Procura della Repubblica di Palmi ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna, Vincenza Raso, di 34 anni, deceduta nell'ospedale di Polistena dopo che ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Mentre il mondo corre verso il Natale, nella Casa di Pina, il nostro cohousing per anziane a Ostia, otto donne hanno trovato il tempo per pensare a chi è lontano. Marcella, Angela, Liliana, Cettina, Ornella, Manuela, Anna e Maria Pia hanno lavorato a maglia - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.