Ostia sopralluogo della Regione Lazio al canale dei Pescatori

Ostia, 20 dicembre 2025 – Si è svolto questa mattina a Ostia un sopralluogo presso il molo del canale dei Pescatori alla presenza dei funzionari della Regione Lazio, dei rappresentanti dell’Assessorato alla Tutela del Territorio e Demanio della Regione Lazio, del Presidente del X Municipio e della Capitaneria di Porto. Oggetto dell’incontro, la verifica della problematica legata all’incanalamento della sabbia all’interno del canale, sotto i muraglioni del molo. L’insabbiamento del canale dei Pescatori è un problema che da anni crea disagi per le imbarcazioni dedite alla pesca. Si è trattato di un incontro proficuo, avvenuto anche alla presenza degli operatori, per definire diverse soluzioni che ora verranno valutate dai tecnici della Regione Lazio insieme alla direzione lavori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

